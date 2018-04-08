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Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü, Çevlik-Cemilli mahalleleri arasında yapıldı.Mezitli Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşleri devam ediyor.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü, Çevlik-Cemilli mahalleleri arasında yapıldı.
Mezitli Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Bu yıl 6.’sı düzenlenen yürüyüş, Çevlik-Cemilli mahalleleri arasında gerçekleşti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları sivil toplum örgütü temsilcileri, Mezitli Kent Konseyi üyeleri, AKUT ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş boyunca binlerce vatandaş doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğal güzellikler arasında şarkılar, marşlar söyleyerek yürüyen Mezitlililer, doğa ile iç içe doyumsuz bir gün geçirmenin huzurunu yaşadı. Başkan Tarhan, yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Sık sık yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Tarhan, bol bol fotoğraf çektirdi.
Bebek arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, bol bol fotoğraf çekildi. Bazı vatandaşların kekik, adaçayı gibi bitki topladıkları dikkat çekti. Parkur, Cemilli Mahallesi’nde yeni hayata geçirilen Mezitli Belediyesi Cemilli Piknik Alanı’nda sona erdi. Yürüyüş sonunda, vatandaşlara sıkma ve ayran ikram edildi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşların bu organizasyonlarda Mezitli’nin doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulduğunu belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşümüzün 6’cısını yaptık. Önümüzdeki günlerde mayıs ayı içerisinde 7’ncisini, kasım ayında ise 8’ncisini gerçekleştireceğiz. Bu doğa yürüyüşleriyle bir taraftan spor alışkanlığını ediniyoruz, daha sağlıklı bir toplum olması için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan Mersin ve Mezitli’den gelen vatandaşlarımızın kırsal bölgemizdeki mahallelerimizi görmelerini istiyoruz" dedi.
"Türkiye’ye örnek olacak bir etkinlik gerçekleştirdik"
Mezitli’de birlik ve beraberlik ruhunu geliştirme çabası içinde olduklarını kaydeden Başkan Tarhan, "Bu yollarda beraber yürümeyi başarıyoruz. Beraber yürüdük demekle olmuyor, biz bunu fiilen gerçekleştiriyoruz. Doğada hep beraber omuz omuza yürüyoruz. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Türkiye’ye de örnek bir çalışma yapıyoruz. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşımız buraya geliyor ve yürüyüşümüze katılıyor" diye konuştu.

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

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Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu
2 / 6

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu
3 / 6

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu
4 / 6

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu
5 / 6

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu
6 / 6

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu

Mezitli halkı 6. doğa yürüyüşünde buluştu
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