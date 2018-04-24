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Mezitli’de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.Kutlamalar kapsamında düzenlenen ’Egemenlik Yürüyüşü’ne katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kalabalıkla birlikte Demokrasi Meydanına kadar yürüdü.

Mezitli’de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
Kutlamalar kapsamında düzenlenen ’Egemenlik Yürüyüşü’ne katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kalabalıkla birlikte Demokrasi Meydanına kadar yürüdü. AKUT, klasik otomobilciler ve motosikletliler tarafından da desteklenen yürüyüşün sonunda şenlik yapıldı.
Mezitli Belediyesi Sanat Evi Orkestrası’nın seslendirdiği şarkılara binlerce vatandaşın oluşturduğu koro eşlik ederken, ritim grubunun etkinliği hoş bir sürprize de sahne oldu. Seyirciler arasında yer alan gençlerden rastgele seçilen ritimcilere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşlik etti. Etkinlikte Mezitli Belediyesi Zumba kursiyerleri ve Mezitli Pompeiopolis Tiyatro Grubu da sahnede hünerlerini sergiledi.
Eskisinden farklı olarak günümüzde bilinçli bir şekilde okuyan ve araştıran çocuklar olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, “Biz de çocuklarımızın bu özelliğini bildiğimiz için bu yürüyüşün çağrısını yaparken çocuklarımıza seslendik. ‘Annelerinizi, ailenizi, büyüklerinizin elinden tutun egemenlik yürüyüşümüze katılın’ dedik. Biliyoruz ki, çocuklarımız daha aydın" dedi.
Görme engelli Ecrin, Mezitli Belediye Başkanı oldu
Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu görme engelli Ecrin Nur Aytekin’e emanet etti. Heyecanlı olduğu görülen minik Başkan Ecrin, belediyenin çalışma sistemi hakkında bilgi aldı.
Yaşamını sürdürürken özellikle kaldırım düzenlemeleri ve sürücülerin araçlarını uygunsuz park etmeleri nedeniyle sıkıntı yaşadığına değinen Ecrin Nur Aytekin, belediye çalışanların görevlerini yaparken engellilerin durumlarını gözetmelerini istedi.
75. Yıl Mahalle Muhtarı olan babası Yakup Aytekin’i arayan minik Başkan, Mezitli Belediyesi’nin mahallede gerçekleştirdiği Davultepe Gönüllü Evi, Kadın Üretici Pazarı gibi projeleri sordu.
Başkan Tarhan, üçüz kardeşlerini makamda ağırlayan Ecrin Nur Aytekin’e çeşitli hediyeler verdi. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ecrin Nur Aytekin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “Şu an büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Çünkü ilçemdeki çocukları temsil ediyorum. Başkanımızla daha önce birçok kez bir araya gelmiştim ama burada olmak, temsili de olsa bu sorumluluğu hissetmek çok heyecan verici. Başkanımız Neşet Tarhan’a biz çocuklar için yaptıkları ve iyi bir insan olması nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mezitli’de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

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