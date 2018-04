Mezitli’de ’Uluslararası Bahar ve Sağlık Şenliği’

Mezitli Belediyesi ve Mersin Uluslararası Etkinlik Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Uluslararası Bahar ve Sağlık Şenliği’ karnavala dönüştü.

Mezitli Belediyesi ve Mersin Uluslararası Etkinlik Grubu, yüzlerce genci ‘Uluslararası Bahar ve Sağlık Şenliği’nde bir araya getirdi. Farklı ülkelerden yüzlerce genç, birlikte şarkı söyledi dans etti. Mersin Uluslararası Etkinlik Grubu Koordinatörü Tillie Kluthe tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklara yönelik olarak kısa film gösterisi ve oyuncaklar da yer aldı.

Yedi Renk Korosu, her dilden okuduğu ezgilerle festivale büyük renk katarken, The Foxes Team Hiphop gösterisi coşkuyu doruğa taşıdı. Zumba gösterisi, her yaştan ve kültürden insanın bir arada dans etmesini sağladı. Suriyeli çocuklardan oluşan All Jouz grubunun seslendirdiği çocuk şarkıları, Work Shop Cappoeira gösterisi, Harmony Group, Youth Games, Kemal Rastgeldi, Mymoon Sanat mini konserleri coşkuyu ve heyecanı doruğa taşıdı.

Mezitli Belediyesi Down Kafe’de gerçekleşen etkinlikte Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Gönüllü Tebessüm Grubu, Mezitli Kent Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Çalışma Grubu gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu da stant açtı. Etkinlikte yer alan tüm katılımcılar arasında yapılan çekilişlerle hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe katılarak gençlerin coşkusuna ortak olan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu kadar geniş yelpazeden insanın bir arada eğlenmesinin Mezitli’ye özgü bir farklılık olduğunu söyledi.

"Mutlu ve sağlıklı insanların yaşadığı kent"

Mezitli’nin, sporun, sanat ve kültürün tarihle buluştuğu bir kent olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Amacımız yediden yetmişe sağlıklı, mutlu insanların yaşadığı bir kent yaratmak. M.Ö. 6. yüzyıla dayanan tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran topraklar üzerindeyiz. Tarihe saygı duyan ve sürdürülebilir projelere imza atıyoruz. Cumhuriyetle yaşıt tarihi Taş Mektebi restore ederek kültürel, sanatsal, eğitsel faaliyetlerde kullanmak üzere tekrar canlandırdık. Mezitli kadınıyla erkeğiyle eşit bir kent. Ama yine de kadına pozitif ayrımcılığın yapıldığı tek kent” dedi.

"Festivallerle dolu günler bizi bekliyor"

Mezitli’nin festivalleri, sanat etkinlikleri ile canlı bir kent olduğunun altını çizen Tarhan, “On yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Müzik Festivali yakında başlıyor. Ulusal ve uluslararası sanatçılarla sanatseverlere müzik dolu unutulmaz bir ay yaşatacağız. 4 Mayıs’ta Manuş Baba Konseri Soli Arena’da müzik severlerle buluşacak. Hemen ardından 8.cisi düzenlenecek Soli Güneş Festivali’nde bu sene Duman, Fazıl Say ve Selda Bağcan gibi dünyaya mal olmuş sanatçılarımızı ücretsiz bir şekilde kentlilerle buluşturacağız” diye konuştu.