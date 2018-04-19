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Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Artuklu Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen, Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi’nin lansmanı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ndeki lansmana, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Artuklu Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen, Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi’nin lansmanı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ndeki lansmana, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Yazarlar Ahmet Tezcan, Emine Şeçeroviç Kaşlı ve öğrenciler katıldı. Vali Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, Mardinli gençlere güvendiğini kaydederek, “Bir buçuk yılı aşkın süredir büyükşehir belediye başkanı olarak görev yapıyorum. O zamandan beridir söylediğimiz bir şey vardı, ’Bu şehrin hikayesini beraber yeniden yazacağız’ diye. Mardinli gençlere güvendiğimiz için yeniden yazacağız dedik. Mardin’de kadınlarımıza güvendik ve güveniyoruz. O yüzden Mardin, gençleriyle ve kadınlarıyla başaracak. Bu şehir, huzurun sürdüğü bir şehir haline gelecek. Bu bölgenin de en mutlu ve en huzurlu şehri olarak devam edecek” dedi.
Gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Yaman, “Gençlerle daha öncesinde valilik makamında bir araya geliyorduk. Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz tarafından büyükşehir belediye başkanlığı görevi verilince de bilgi evleri ile bu birlikteliği devam ettirdik. Ama o günlerde hep şunu söylüyorduk, bir merkez üssümüz olacak diye. Bunu da Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini açarak gerçekleştirdik. Bu gençlik merkezleri ilçelerimizde de açılacak. Bu çalışmalarımız sizinle birlikte devam edecek” diye konuştu.

“Kültür başkentlerini bir araya getirdik”
Kültür başkentlerini bir araya getirmek için ‘Mezopotamya’dan Balkanlara Eğitim Projesi’ hayata geçirdiklerini aktaran Yaman, “Gençlerimizi ecdadımızın izinden Balkanlara göndereceğiz. Böylelikle Osmanlı’nın neden batı topraklarına bu medeniyeti götürdüğünü göreceksiniz. Bizim medeniyetimiz hala o toprakta yaşanıyor ve oranın insanları hala bizim medeniyetimizin tekrar o topraklara gelmesi için dua ediyorlar” şeklinde konuştu.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, proje çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, “GAP İdaresi topluma dokunan kısmını da oluşturmaya başlamıştır. Bütün kurumları ile hedefi bütün sosyal ekonomik göstergeleri Türkiye ortalamasına yetiştirmektir. Bizim vizyonumuz 2000’lerin vizyonuydu. Genlik merkezleri ile birlikte 2020’lerin vizyonunu oluşturacağız. Bizde bundan sonraki gençlik merkezlerimizi bu şekilde yapmaya çalışacağız” dedi.

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

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Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı
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Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı
3 / 6

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı
4 / 6

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı
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Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı
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Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı

Mezopotamya’dan Balkanlar’a eğitim köprüsü projesi lansmanı yapıldı
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