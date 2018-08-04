Kadın istihdamının artırılması ve yerel tohumların korunmasının sağlanması amacıyla Mardin'de başlatılan, "Topraktan Tabağa: Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi" kapsamında Artuklu ilçesine bağlı Eryeri köyünde kadın çiftçilerce üretilen Mezopotamya'nın en eski buğday tohumlarından biri olarak bilinen "Sorgül"de hasat ve ayıklama işlemi tamamlandı.

Demir, dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık riski bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu sorgül türü kuraklığa karşı alınabilecek en önemli önlemlerin başında geliyor. Çünkü bu ürünler enerji ve su istemeden yetişiyor. Biz de bunun avantajını kullanarak burada bir tohum deposu oluşturup, çiftçiye destek olmak istedik. AK Parti Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın himayelerinde yürüttüğümüz proje BM Gıda Tarım Örgütü FAO tarafından destekleniyor. İlk etapta 35 kadın istihdam edildi. İl genelinde 224 çiftçi kadına destek sağlayan özel bir proje."

Demir, tarımın dünyaya Mezopotamya Ovası'ndan yayıldığına ve en eski buğdayların bu bölgede yetiştiğine işaret ederek, tarımı yeniden dünyaya bu bölgeden yaymayı arzu ettiklerini kaydetti.

"Eski tarım yöntemlerini kullanarak toprağı iyileştirmek ve geleneksel tohum kültürümüzü tekrar gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz." diyen Demir, şunları kaydetti:

"Projede Suriyeli kadınlar da var. Burada en büyük avantajımız onların olması. Tarım teknikleri konusunda Suriye'den 60-70 yıl ilerideyiz. Sanayi ve endüstrileşmiş bir tarım sistemine sahibiz. Fakat onlar hala kültürel yöntemlerle tarım yaptıklarından dolayı toprağa zarar vermeden, ilaç kullanmadan tarımı daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla onların tarımsal bilgileriyle topraklarımızı iyileştirmek ve yerel tohumlarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için bilgilerinden yararlanıyoruz. Bu kadınlarla yaptığımız projenin en büyük amacı da yerel ekonomileri desteklemek, küçük çiftçiyi ve üreticiyi ayakta tutmak. Böylelikle temiz, iyi ve adil bir gıdaya herkesin ulaşabilmesini sağlamak."