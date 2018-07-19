Mezun olur olmaz evlilik teklif etti

Sevil, "Okulumuzun amacı, öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygılı, her şartta görev almaya hazır, vatan ve millet sevgisiyle dolu, doğru ve dürüstlükten ödün vermeyen ve adil davranan meslektaşlarımızı yetiştirmektir." dedi.

Rize POMEM Müdürü Murat Sevil, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, başarılı ve zorlu bir eğitimin ardından 578 genç meslektaşının yemin ederek polis memurluğuna adım atacaklarını belirtti.

Arkadaşları Hakyemez ve Nizam'ı tebrik etti.

Hakyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Kız arkadaşımla 6-7 yıldır beraberiz. Bu mutlu günümde yanımda olan kız arkadaşıma evlenme teklifi yapmak istedim. Arkadaşlarım da destek verdi. Bu sürprizi yapacağımdan kız arkadaşımın da haberi yoktu." diye konuştu.

Nizam ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ozan'la gurur duyuyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Bu bizim ilk adımımız oldu. Çok mutluyum." dedi.

Yemin törenine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, diğer davetliler ve aileler katıldı.​

