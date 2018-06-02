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"Mezuniyet günü" yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

"Mezuniyet günü" yaşamını yitirdi

Mezuniyet töreninin olduğu gün hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Çankırı Ilgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Alparslan Şare (18), yaklaşık iki ay önce rahatsızlanınca tedavi görmeye başladı.

Akciğer tansiyonu tanısı konulan Şare, iki gün önce durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Şare'nin cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine getirildi.

Alparslan Şare'nin cenazesi, İlçe Müftülüğündeki namazgahta kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Şare'nin yakınlarının yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşları da katıldı.

Ilgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün yapılacak mezuniyet töreninin ise Şare'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU lise öğrencisi mezuniyet töreni

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