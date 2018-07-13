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Mezuniyet töreninde evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 20:35 | Son Güncelleme

Gebze Teknik Üniversitesi 2017-2018 mezuniyet töreninde bir kişi kız arkadaşına evlenme teklifi etti

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreninde bir kişi, mezuniyet belgesini almak üzere sahnede bulunan kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Üniversitenin şenlik alanında gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, GTÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldığına dikkati çekerek, bunun bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

GTÜ'nün elde ettiği başarılarla Türkiye ve dünya sıralamasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Aksoy, üniversite sanayi iş birliği ile iyi bir noktaya taşındığını vurguladı.

Aksoy, "Buradan mezun olan öğrencilerimizin başarılarının bundan sonraki yaşamlarında da devam edeceğine yürekten inanıyorum. Velilerimizi ve akademisyen hocalarımızı da kutluyorum." diye konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da mezunların, iş hayatında ve akademik çalışmalarda ülkeye ve milletine olan bağlılığını kaybetmemesi dileğinde bulundu.

Aslan, "Ülkemizin size, birikimlerinize, dinamik ve idealist bakış açınıza çok ihtiyacı var. Gebze Teknik Üniversitesinden mezun olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinizden eksik etmeyin." dedi.

Konuşmaların ardından, aralarında Sosyal Bilimler Enstitüsü İnovasyon Bölümü mezunu Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran'ın da bulunduğu öğrencilere mezuniyet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra mezuniyet yemini eden öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Törende sahneye çıkan geçen yıl Malzeme Bilimi bölümünden mezun olan Fatih Zeybek (25), Moleküler bölümü mezunu kız arkadaşı Hikmet Veli'ye (23) evlenme teklifi etti.

Protokol üyeleri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler teklife alkışlarıyla destek verirken, Veli'nin "evet" demesiyle genç çift yüzük taktı.

Gazetecilere açıklama yapan Zeybek, Veli ile 5 yıl önce arkadaşlarının aracılığıyla tanıştıklarını söyledi.

Mezun olduktan sonra çalışmaya başladığını, kız arkadaşının da bu yıl üniversiteyi bitirmesiyle böyle bir teklif planladığını dile getiren Zeybek, çok mutlu olduğunu kaydetti.

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