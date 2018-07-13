Mezuniyet töreninde evlenme teklifi

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreninde bir kişi, mezuniyet belgesini almak üzere sahnede bulunan kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Üniversitenin şenlik alanında gerçekleştirilen törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, GTÜ'nün araştırma üniversiteleri arasında ilk 10’da yer aldığına dikkati çekerek, bunun bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

GTÜ'nün elde ettiği başarılarla Türkiye ve dünya sıralamasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Aksoy, üniversite sanayi iş birliği ile iyi bir noktaya taşındığını vurguladı.

Aksoy, "Buradan mezun olan öğrencilerimizin başarılarının bundan sonraki yaşamlarında da devam edeceğine yürekten inanıyorum. Velilerimizi ve akademisyen hocalarımızı da kutluyorum." diye konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da mezunların, iş hayatında ve akademik çalışmalarda ülkeye ve milletine olan bağlılığını kaybetmemesi dileğinde bulundu.

Aslan, "Ülkemizin size, birikimlerinize, dinamik ve idealist bakış açınıza çok ihtiyacı var. Gebze Teknik Üniversitesinden mezun olmanın gücünü, ayrıcalığını ve mutluluğunu kalbinizden eksik etmeyin." dedi.