HABER

Mezuniyet töreninde, vefat eden arkadaşını unutmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde, geçen yıl, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Tufan Karadağ (22), unutulmadı.

Mezuniyet töreninde, vefat eden arkadaşını unutmadılar

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde, geçen yıl, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Tufan Karadağ (22), unutulmadı.
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezuniyet töreni, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda yapıldı. 50 öğrencinin mezun olduğu törene fakülte dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay, öğretim üyeleri ve bazı öğretim görevlileri ile öğrencilerin yakınları katıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz dönem başında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Tufan Karadağ da mezuniyet töreninde unutulmadı. Sunucu, mezun olan öğrenciler arasında Tufan Karadağ'ın ismini de okuldu, "17 Ekim 2017 tarihinde aramızdan ayrılan Uluslararası İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencimiz Tufan Karadağ'ı da rahmetle yad ediyoruz" dedi.
Buruk bir mezuniyet töreni yaşayan öğrenciler, sunucunun bu sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

FOTOĞRAFLI

Mezuniyet töreninde, vefat eden arkadaşını unutmadılarMezuniyet töreninde, vefat eden arkadaşını unutmadılar

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Bakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdiBakan Eroğlu: Türkiye seçimlerde dünyaya demokrasi dersi verdi
Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandıAdil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

Son dakika! Leyla Güven tahliye edildi

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!

Mehmet Özhaseki: Muharrem İnce'nin sözü provokasyonu önledi!

İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

İstanbul'da şok operasyon! Polis ve askerler gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.