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Mezuniyet törenine torunuyla katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden mezun olan yaklaşık 3 bin öğrenci kep atmanın mutluluğunu yaşadı - Elektrik ve Enerji Bölümünü bitiren 48 yaşındaki Ahmet Turgut, mezuniyet törenine 3 yaşındaki torunu Elif Su Polat ile katıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) yaklaşık 3 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

NÖHÜ 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende, öğrenciler ve aileleri için heyecan dolu bir günün yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin kendilerini yenilediği ve değerlere sahip çıktığı sürece her işte başarılı olacağına inandığını aktaran Şimşek, "Sizler, hain darbe girişiminin seyrini dolayısıyla Türkiye'nin kaderini değiştirmiş Niğde'mizin gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Ben inanıyorum ki hayatınız boyunca bu gururu hep taşıyacaksınız. Başarılarınızla hem bizlerin hem de ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız." diye konuştu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise öğrencilerin eğitim hayatlarının zorlu bir aşamasını daha başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Öğrenim süresince dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredatla öğrencilerin nitelikli şekilde mezun olabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Kar, "Devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde bu konuda da büyük ölçüde başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Karşınıza çıkacak engellerin üstesinden gelirken aldığınız eğitimin faydasını gördüğünüzde bu durumu daha iyi değerlendireceğinize inanıyorum."dedi.

- "Çalıştım, çabaladım bu günlere geldim"

Elektrik ve Enerji Bölümünü bitiren 48 yaşındaki Ahmet Turgut da mezuniyet törenine 3 yaşındaki torunu Elif Su Polat ile katıldı.

Mezuniyetin gurur verici olduğunu anlatan Turgut, "Bu bölüme girebilmek için iki yıl çalıştım, kazandım. Çok şükür okudum ve bu mutlu güne nail oldum. Okumak yıllardan beri idealimdi. Endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum. Bu mesleğin tacı olan üniversite diplomasını almak istedim. Çalıştım, çabaladım bu günlere geldim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından dereceye giren öğrencilere mezuniyet ve başarı belgesi verildi. Öğrenciler büyük bir mutlulukla kep attı.

Ayrıca törende, Anadolu Ajansı (AA) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı "15 Temmuz" temalı fotoğraflar sergilendi.

Törene, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mezuniyet Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

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