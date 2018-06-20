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Mezuniyetlerinden 30 yıl sonra kep attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:50 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ilk mezunları, mezuniyetlerinin 30'uncu yılında kep atmanın heyecanını yaşadı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 30 yıl önceki mezunları, düzenlenen törenle biniş giyip, kep attı.

Su Ürünleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ilk mezunlarının 30'uncu yılı kutlama ve mezuniyet töreni"ne, fakültenin ilk mezunlarının yanı sıra Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, bazı öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.

Fakültenin ilk yıllarının ve öğrencilerin tanıtıldığı törende, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Fakülte Dekanı Karayel, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Türkiye'nin önde gelen fakültelerinden olduğunu dile getirdi.

Fakültelerin en önemli referansının mezunları olduğunu vurgulayan Davut Karayel, "Fakülte olarak ilk mezunlarımızla olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fakültemizin ülkemizdeki ziraat fakülteleri arasında en çok tercih edilenler arasında olmasında şüphesiz en büyük pay mezunlarımızındır." dedi.

Konuşmaların ardından mezunlara ve törenin düzenlenmesinde katkısı bulunanlara plaket verildi. Daha sonra fakültenin ilk mezunları biniş giyip, kep attı.

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Akdeniz Üniversitesi mezuniyet Ziraat Fakültesi

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