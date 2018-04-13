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’Mezunlar Söyleşisi’ isimli etkinlik SAÜ’de düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizem Frit Amfisinde ‘Mezunlar Söyleşisi’ isimli bir etkinlik düzenlendi.SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr.

’Mezunlar Söyleşisi’ isimli etkinlik SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gizem Frit Amfisinde ‘Mezunlar Söyleşisi’ isimli bir etkinlik düzenlendi.
SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Zeynep Çavdar Kaleli moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye fakülte mezunları Tuğba Adıgüzel Altun, İsmail Yerlikaya ve Gökçe Çavdar konuşmacı olarak katıldı. Öğr. Gör. Zeynep Çavdar Kaleli söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, ilk defa gerçekleştirilen etkinliğin devamının geleceğini belirterek Geleneksel El Sanatları Bölümü’nden mezun kişilerin çalışma hayatlarının ve sektör tecrübelerinin yeni öğrencilere tanıtılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.
Kumaş Tasarımı ve Perdelik Kumaşlar hakkında konuşma yapan Tuğba Adıgüzel Altın, 14 yıldır sektörün içerisinde olduğunu ve üniversitede alınan eğitimin özgün eserler ortaya çıkarmada başarı sağladığını söyledi. Altın konuşmasının devamında ise tekstil firmalarında desen departmanlarının çok önem teşkil ettiğini belirterek, "Tasarımlar yapılırken estetik ve maliyet en iyi şekilde tutulmalıdır. Yılın modası yakalanarak ithalat, ihracat düşünülmeli ve ekonomiye katkı sağlanmalıdır. Tasarım akademik anlamda alınan eğitimler sayesinde gelişerek yenilikçi ve estetik ürünler ortaya çıkarmaya olanak tanıyor. Ortaya koyacağınız özgün eserler başarınızın devamını belirleyecektir" dedi.
Sanat Eğitimi ve Perdelik Kumaş konusunu mesleki tecrübeleriyle anlatan İsmail Yerlikaya, 3 ayrı yerde staj yaptığını ve öğrencilik stajının çok önemli olduğunu vurguladı. Piyasada tutunabilmek için en alt seviyeden başlanması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, "Stajlarımda çok yoğun bir şekilde çalışarak iş teklifleri almaya başladım. Öğrencilik hayatım boyunca kariyer planıma odaklandım ve bugün sektörün önde gelen bir firmasında çalışıyorum. Hayallerinizin peşinden giderek başarılı olmanız ortaya çıkartacağınız yaratıcı desenler sayesinde olacaktır. İşinizle ilgili bütün bilgileri bilmeniz ve dünyada yaşanan gelişmeleri iyi takip etmeniz başarının anahtarı olacaktır" diye konuştu.
Söyleşinin son konuşmasını yapan Gökçe Çağlar Akdeniz ise dokuma alanında desenlerin zincirin en önemli halkası olduğunu ve desen olmadan çıkacak sonucun tatmin etmeyeceğini ifade etti. Akdeniz, "Hiç kimsede olmayan tasarımlar sayesinde farkınız ortaya çıkacaktır. Firmalar sizi bu tasarımlarınız sayesinde bünyesine katmaya çalışacak. Olabildiğince çok firmada staj yapmanız bu özgün eserlerinizi firma yetkililerine göstermenize olanak sağlayacak ve başarılı olmanızın önünü açarak tanınmanıza fırsat verecektir, bu sayede sektörde bir yer edinebilirsiniz" şeklinde konuştu.
Etkinlik konuşmacılara teşekkür belgesinin verilmesinin ardından son buldu.

’Mezunlar Söyleşisi’ isimli etkinlik SAÜ’de düzenlendi

’Mezunlar Söyleşisi’ isimli etkinlik SAÜ’de düzenlendi

’Mezunlar Söyleşisi’ isimli etkinlik SAÜ’de düzenlendi

’Mezunlar Söyleşisi’ isimli etkinlik SAÜ’de düzenlendi

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