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MFÖ Bursa'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 00:45 | Son Güncelleme

MFÖ Bursa'da konser verdi

Bursa'da Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan pop-rock grubu MFÖ konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Grup, "MFÖ Akustik" adını verdikleri konserde son albümlerinin yanı sıra klasikleşmiş eserlerini de müzikseverler eşliğinde seslendirdi.

Grup, sanatseverler için "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Sarı Laleler", Mecburen" ve "Peki Peki Anladık" gibi şarkıları Bursalı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Konserin sonunda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un sahne performansı dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fuat Güner mazhar alanson MFÖ Özkan Uğur

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