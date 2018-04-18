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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün gezi teknesi olarak kullandığı 27.5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki ’M/G Acar’, 3 Temmuz 2017 tarihinde proje dahilinde getirildiği Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında törenle ziyarete açıldı.Yaklaşık 9 aydan bu yana Müze Gemi Acar’ın ziyarete açılması ile ilgili çalışmalar sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gezi teknesi olarak kullandığı 27.5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki ’M/G Acar’, 3 Temmuz 2017 tarihinde proje dahilinde getirildiği Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında törenle ziyarete açıldı.
Yaklaşık 9 aydan bu yana Müze Gemi Acar’ın ziyarete açılması ile ilgili çalışmalar sona erdi. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında düzenlenen tören ile Müze Gemi olarak ’TCG Nusret’ten sonra 1937 yılında Almanya’da inşa edilen, bir süre Mustafa Kemal Atatürk tarafından gezi teknesi olarak kullanılan, son olarak da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde ’TCG Acar’ adıyla kullanıldıktan sonra hizmet dışına ayrılan tarihi gemi, ’Müze Gemi Acar’ Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında ziyarete açıldı.
Deniz Müzesi Konferans Salonu’nda yapılan törende konuşan Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, proje dahilinde Deniz Müzesi’ne kazandırılan Acar’ın Çanakkale’ye geliş süresiyle ilgili bilgi verdi.
Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ve 2’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı tarafından açılışı yapıldı. Daha sonra heyet tarafından gemi incelendi.

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
4 / 11

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
5 / 11

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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’M/G Acar’ Deniz Müzesinde

’M/G Acar’ Deniz Müzesinde
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