MGC’de kongre heyecanı

Kanal 33 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin (MGC) 5 Mayıs’taki kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde kongre heyecanı yaşanırken, adaylar da netleşmeye başladı. Kanal 33 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş, 5 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan kongrede başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını MGC’de yaptığı toplantıyla açıklayan Demirtaş, mevcut Başkan Ahmet Ünal’a kuruma verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nin genel kurulunda yarışacak diğer adaylara da başarı dileyen Demirtaş, “Yeni bir yol haritası çizerek Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni bulunduğu yerden daha üst seviyelere taşımak için bugün karşınızdayım” dedi.

MGC’yi kendi ayakları üzerinde duran, mesleğin itibarına yaraşır bir konuma getirmek için elinden gelenin daha fazlasını yapacağını belirten Demirtaş, "Cemiyetimizi şehirle bütünleşen, kentimizin tüm dinamiklerini yanına alan bir yapı haline getirerek dik duruşlu olan her zümreye eşit mesafede yaklaşan bir örgüt olması için çaba sarf etmeyi başlıca görevlerim arasında sayıyorum. Sizde takdir edersiniz ki, bir meslek örgütü olan cemiyetimiz, ticari kazanç sağlanan bir yapı değildir. Ancak kendi giderlerini karşılayan, çeşitli fonlarla kendisine destek arayan, birçok proje ile çok çeşitli konularda ivme kazanan bir yapı neden olmasın? Bunun için de gereken neyse kısa vadede yapacağımı ifade etmek isterim" diye konuştu.

Tüm sorunların farkında olduğunu, çözümü dışarıda değil kendi içlerinde arayacaklarını kaydeden Demirtaş, "Bizim yönetimimizde olsun ya da olmasın, tüm üye gazeteci arkadaşlarımla cemiyeti hep beraber yöneteceğiz. Eksikliklerimizi beraber tamamlayacağız. Başarıya hep birlikte ulaşacağız. Merkezde ve ilçelerimizde görev yapan tüm basın emekçilerinin her platformda gölgesi olacağıma söz verir, üzerime düşeni yapmak için adım attığım bu yolda desteklerinizi beklerim" ifadelerini kullandı.

5 Mayıs’taki kongrede Demirtaş’ın yanı sıra Mersin Kadın Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Zeliha Akkuş’da adaylığını açıklarken, DHA eski büro şefi-gazeteci Ali Ekber Şen ile Vatandaş Gazetesi imtiyaz sahibi Kemal İstek’in de önümüzde günlerde başkanlık için adaylıklarını açıklayacakları ifade edildi.