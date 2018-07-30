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MGK bildirisinde, Suriye'de terör örgütlerinin etkin olduğu alanların güvenli hale getirilmesine yönelik somut adımlar atılacağı kaydedildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

MGK bildirisinde, Suriye'de terör örgütlerinin etkin olduğu alanların güvenli hale getirilmesine yönelik somut adımlar atılacağı kaydedildi.


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