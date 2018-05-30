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MGK toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

Bildiriden: - "Seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunuldu" - "Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi" - "Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı" - "Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi"

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, MGK toplantısında, ülkenin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerle, güvenlik güçlerince kamu düzeni ve güvenliğini, toplumun huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik girişimlere karşı alınan tedbirlerin çok yönlü ele alındığı belirtildi.

Bu kapsamda yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı üstün başarıyla sürdürülen operasyonlara, aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altının çizildiği bildiride, "Türkiye'ye yönelik tüm terör tehditleri ortadan kalkana kadar sürecek bu operasyonların, diplomasinin imkanlarıyla da desteklenerek, kısa ve orta vadede somut sonuçlara ulaştırılması için gereken adımların behemehal atılacağı belirtilmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Bildiride, ayrıca proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayırım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

- "Türkiye her zaman Filistin davasına sahip çıkamaya devam edecek"

Filistin'de yaşanan vahim hadiselerle, Kudüs'ün kutsiyetine ve statüsüne halel getiren son gelişmelerin etraflıca değerlendirildiği aktarılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece insani ve hukuki haklarını arayan onlarca masum Filistinlinin hayatını yitirmesi ve binlercesinin yaralanmasıyla neticelenen katliam lanetlenmiş, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması suretiyle iki devletli çözüme dayalı barış zeminini tahrip eden her türlü girişim şiddetle kınanmıştır.

Türkiye'nin her zaman ve her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, bu desteğin önümüzdeki dönemde de Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir."

- "Seçimlerle ilgili alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunuldu"

Bildiride, Türkiye'nin daima barış ve istikrardan yana olduğuna işaret edilerek, Birleşmiş Milletler kararlarıyla, uluslararası hukuk normları başta olmak üzere ikili anlaşmalara bağlı olduğunun, bütün ülkelerin hak ve menfaatlerine saygı duyduğunun hassaten vurgulandığı belirtildi.

Türkiye'nin karada, denizde ve havada kendi hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığının bir kez daha güçlü bir şekilde beyan edildiği bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği vurgulanmıştır.

Suriye meselesine taraf olan ülkelerin, öncelikle barış ve huzurun sağlanması ile insani acılara son verilmesine yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ve Irak'taki gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtildi."

Bildiride, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında Kurula bilgi sunulduğu kaydedildi.

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Filistin bildiri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi MGK toplantısı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) seçim güvenliği

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