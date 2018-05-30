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MGK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

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MGK toplantısı sona erdi

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