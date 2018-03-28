MGK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada Münbiç mesajı 

ANKARA (DHA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanırken, toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusunda bulunuldu. Yazılı açıklamada "Münbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

1. Ülkemizin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş; terörle mücadele tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda; PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, milli güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Türkiye'nin yurt dışı operasyonları karşısında, aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.