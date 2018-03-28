HABER

MGK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada Münbiç mesajı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:39 | Son Güncelleme

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanırken, toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

ANKARA (DHA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanırken, toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusunda bulunuldu. Yazılı açıklamada "Münbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

1. Ülkemizin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ile Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası konular gözden geçirilmiş; terörle mücadele tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Bu bağlamda; PKK/PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, milli güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler gözden geçirilmiş; terörün sonlandırılması için yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da aynı azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Türkiye'nin yurt dışı operasyonları karşısında, aldığı tüm desteğe rağmen tutunamayan terör örgütünün, yeniden ülke içinde eylemlere yönelme ihtimaline karşı gerekli tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.

2. Ülkemize yönelik saldırılar gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak, yerlerinden edilmiş Suriyeliler'in yurtlarına geri dönüşlerini temin etmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.

3. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürt, Arap ve Türkmenler'den müteşekkil Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı neticesinde, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan Suriyeliler'in harekata gönülden destek vermesinin üzerinde önemle durulmuştur. Türkiye'de misafir edilen ve bölgenin asli sahipleri olan yüz binlerce Suriyeli'nin geri döndükleri yerlerde güven, huzur ve refah içinde yaşayabilmeleri için gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konusundaki çalışmalar değerlendirilmiştir. İşgal ettiği diğer yerlerde olduğu gibi Afrin'de de, çocuk yaştakileri silahlandıran, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, etnik temizlik dâhil her türlü insanlık suçunu işleyen bölücü terör örgütünün, DEAŞ ile iş birliği içinde olduğunun uluslararası kamuoyuna bir kez daha hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Münbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir. Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerle ilgili de aynı kararlılık içinde olduğumuz vurgulanmıştır. Suriye'nin yanı sıra, Sincar ve Kandil başta olmak üzere, Irak'ın çeşitli yerlerinde de ülkemize saldırmak üzere yerleşen bölücü terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin, öncelikle Irak devleti tarafından önlenmesinin beklendiği, bunun mümkün olmaması hâlinde ise bizzat Türkiye tarafından engelleneceği ifade edilmiştir.

4. Dönem içerisinde bazı ülkelere yapılan ziyaretler ve münferit görüşmeler ile diğer dış siyasi gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiş, izlenebilecek stratejiler konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

5. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler hakkında genel bir değerlendirme yapılmış; bilhassa Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı tutum ve davranışlarının tarafımızdan hassasiyetle takip edildiği ifade edilmiş, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği karar altına alınmıştır.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

İlginizi Çekebilir

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Son dakika! Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki son depremler nedeniyle okullar tatil edildi

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.