HABER

MGK'nın yapısı yeniden düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanına bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin yapısı yeniden düzenlendi - Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kuruluna, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek - Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanına bağlı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin yapısı yeniden düzenlendi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanına bağlı Genel Sekreterliğin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

İki ayda bir toplanacak MGK'nın üyeleri, gerektiğinde doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısıyla da bir araya gelebilecek.

Kurul toplantıları Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılırken, Kurula Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek.

MGK kararları çoğunlukla alınacak, eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak. Kurul kararları, Genel Sekreterlik tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konular, Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilecek.

- MGK Genel Sekreterliğinin görevleri

MGK Genel Sekreterliği görevleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının, gündeme girmesini istedikleri konular Cumhurbaşkanına sunulacak. MGK Genel Sekreterliğinin görevleri şöyle belirlendi:

"Cumhurbaşkanınca düzenlenen gündemi Kurul üyelerine dağıtmak. Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak, toplantı tutanaklarını Cumhurbaşkanının belirleyeceği usule göre tutmak. Toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafından onaylanmasının ardından Kurul kararlarını imzalatarak bir nüshasını Cumhurbaşkanına sunmak. Kurul kararlarının bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek, basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.

Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek. Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek, bu çerçevede söz konusu görevlere ilişkin araştırma ve değerlendirme yapmak ve yaptırmak. Bu araştırma ve değerlendirme sonuçlarını Kurul üyelerine ulaştırmak ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak. Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Kurulun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek. Diğer mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yerine getirmek. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor
Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi MGK Milli Güvenlik Kurulu Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici gözaltına alındı

Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Spor camiasından 15 Temmuz mesajı

Spor camiasından 15 Temmuz mesajı

MİT'te 15 Temmuz etkinliği

MİT'te 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz'da birkaç dakikada tank sürmeyi öğrendi

15 Temmuz'da birkaç dakikada tank sürmeyi öğrendi

Hükümlüler 15 Temmuz belgeseli izledi

Hükümlüler 15 Temmuz belgeseli izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.