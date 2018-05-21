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MHP Çanakkale'de milletvekili adaylarını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İl Başkanlığı'nca milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Çanakkale'de milletvekili adaylarını tanıttı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İl Başkanlığı'nca milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda adaylar kendilerini tanıttı.
MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Ramazan ayı olması sebebiyle bir otelde düzenlediği iftar yemeğinin ardından, MHP'nin Çanakkale'de 27'nci dönemde 1'inci sıradan milletvekili adayı Evren Yalçın'ı, 2'nci sıradan milletvekili adayı Necip Fazıl Bayram'ı, 3'üncü sıradan milletvekili adayı Aliye Ertopçu'yu ve 4'üncü sıradan milletvekili adayı Arda Bozkurt'u tanıttı.
MHP İl Başkanı Hakan Pınar, milletvekili aday adaylığı sürecinde 8 aday adayının kendileri için birbirinden değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, "Tabi bunların arasında ilk 4'ü belirlemek için bir tercih yapmak zorundaydık. Öncelikle il yönetimimizle, ilçe başkanlarımız ve ilçe yönetimlerimizle, ardından da siyasi paydaş ve duygu ikliminde buluştuğumuz sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflarla istişare etmek suretiyle en iyi sonucu nasıl elde ederiz noktasında geniş tabanlı bir istişare yaptık. Ortaya çıkan nihai neticede bugün sizlerle milletvekillerimizi buluşturduk. Hedefimiz, en başında söylediğimiz gibi milletvekillerinin tamamını elde etmek için kendimize bir hedef koyduk. Ancak tabi rasyonel bakacaksak, mevcut siyasi konjonktürü de dikkate alarak asli hedefimiz bir milletvekilliğini yani 7 Haziran'da alıp, 1 Kasım'da kaybettiğimiz bir milletvekilliğini tekrar elde etmek. Hareketimizin mutfağından yetişen bir kare as çıkardık" dedi.
Başkan Pınar'ın konuşması ardından toplantı, MHP milletvekili adaylarının kendilerini tanıtması, soru cevap bölümü ve fotoğrafı çekimiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

MHP Çanakkale'de milletvekili adaylarını tanıttıMHP Çanakkale'de milletvekili adaylarını tanıttıMHP Çanakkale'de milletvekili adaylarını tanıttıMHP Çanakkale'de milletvekili adaylarını tanıttı

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