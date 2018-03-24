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MHP Çankaya teşkilatından Mehmetçik’e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Çankaya İlçe teşkilatı sınırda görev yapan Mehmetçik’e destek vermek için Hatay’ın ilçesi Hassa’ya geldi.Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Mehmetçik’e vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.Hatay’ın Hassa ilçesine gelen MHP Çankaya teşkilatı Mehmetçik’e kurban desteğinde bulundu.

MHP Çankaya teşkilatından Mehmetçik’e destek

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Çankaya İlçe teşkilatı sınırda görev yapan Mehmetçik’e destek vermek için Hatay’ın ilçesi Hassa’ya geldi.
Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Mehmetçik’e vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.
Hatay’ın Hassa ilçesine gelen MHP Çankaya teşkilatı Mehmetçik’e kurban desteğinde bulundu. Hassa’da bulunan İhlas Haber Ajansı ve TGRT canlı yayın noktasını ziyaret eden MHP’liler, burada hatıra fotoğrafları çektirdi.
Mehmetçiğin görev yaptığı havayı teneffüs etmek için bölgeye geldiklerini söyleyen MHP Çankaya İlçe Başkanı Murat Kabasakal, “Biz Milliyetçi Harekat Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı olarak arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiği kadar görev süreci içinde Mehmetçiğimiz destek olmaya çalıştık. Kahraman ordumuzun mücadele ettiği bu havayı teneffüs etmek için bu bölgeye geldik. Bazı arkadaşlarımızın kurban kesme talepleri oldu bu vesileyle onları yerine getirmiş olduk. Biz burayı gördük ve özellikle Mehmetçiğimizden ve burada bulunan insanlar tarafından çok sıcak karşılandık. Ziyaretimizin amacına ulaştığını düşünüyoruz” dedi.

MHP Çankaya teşkilatından Mehmetçik’e destek

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