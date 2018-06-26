"MHP de AK Parti de kendi oylarını aldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı'nı bozmak için 'MHP'den AK Parti'ye oy gidiyor.', 'AK Parti'li oylar MHP'ye akıyor.' diyerek bunu çok konuştular. Ama böyle bir şey olmadı. MHP kendi oylarını aldı, AK Parti de kendi oylarını aldı. Nihayetinde bu taksimatı seçmen yaptı." dedi. Ünal, TRT Haber canı yayınında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları cevapladı. Liderle parti arasında her zaman 4-8 puanlık bir farkın olacağını, bunun 2007'de de böyle gerçekleştiğini dile getiren Ünal, cumhurbaşkanı seçim barajının yüzde 50 olduğunu, ama siyasi partiler için böyle bir barajın söz konusu olmadığını söyledi. Seçimlere katılımın yüzde 88 olduğunu, parlamentoda yüzde 90 temsilin bulunduğunu belirten Ünal, "Demokrasi açısından bu çok kıymetli bir şey. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin diğer siyasi partilerin aldığı oy, aslında milletimizin yaptığı bir taksimatın sonucu. Milletin yaptığı bu taksimata saygı duymak gerekiyor." diye konuştu.

"Bugün siyaset tam anlamıyla Türkiye'de hakim olmuştur." ifadesini kullanan Ünal, bundan sonra herhangi bir şekilde siyasetin, millet iradesinin üzerinde bir vesayet olmayacağını, sadece milletin seçtikleri ve milletin sandıkta onay verdikleri üzerinden karar mekanizmaları ve egemenlik meselesinin oradan devam edeceğine vurgu yaptı. Ünal, 15 Temmuz ile ilgili hesap ve 15 Temmuz'un devamı niteliğinde yapılan hesapların 24 Haziran'la birlikte millet tarafından bitirildiğini anlattı. Seçim öncesi marjinal kesimlerce oluşturulmak istenen psikolojik ortama işaret eden Ünal, "Bunların hepsini açık bir şekilde millet kendi iradesini, taksimatını yaparak cevaplandırmıştır. Bundan sonra hiç kismenin kalkıp da millet iradesinin dışında birtakım taksimatlarda bulunması, kararlar vermesi artık mümkün değil." dedi. - "Demokrasi, milletin iradesine saygı duyduğunuz zaman güzeldir" CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim sonrasındaki açıklamasını dinlediğini dile getirerek, bu açıklamanın önemli ve kıymetli olduğunu söyledi. Ünal, "Demokrasi, milletin iradesine saygı duyduğunuz zaman güzeldir. Demokrasi, milletin verdiği karara göre kendi siyasetini ve dilinizi düzelttiğiniz zaman güzeldir. Milletin kararını kendinize pusula edindiğiniz zaman güzeldir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Tanıtım Medya Başkanlığınca seçimlerin sonucuna ilişkin genel bir çalışmanın yapılacağını ifade eden Ünal, "Güneydoğu'da ciddi anlamda biz oyumuzu artırdık. Güneydoğu'da ilk defa HDP oy kaybetmeye başladı ve AK Parti oyunu yükseltmeye başladı. Hakkari'de milletvekili çıkardık. İnsanlar, şiddeti, terörü, silahı çözüm olarak görmüyorlar. Hiçbir zaman da görmediler. Siyaset kurumunu, çözüm kurumu olarak gördüler." şeklinde konuştu. - "CHP içerisinde çok ciddi bir tartışma konusu" Ünal, HDP'nin daha çok metropollerden oy aldığına işaret ederek şöyle konuştu: "CHP'nin özellikle maalesef HDP'nin barajı geçmesi yönünde verdiği mesaj ve destek, bir taraftan da dört kişilik bir aileden HDP'ye oy vermesi konusu da CHP içerisinde çok ciddi bir tartışma konusu. CHP'nin, HDP'nin barajı geçmesi için İYİ Parti'ye 15 milletvekiliyle verdiği desteğe benzer bir desteği HDP'ye verdiğini gördük. Bunların analizleri genel olarak yapılıyor. Burada önemli olan şey şu, demokrasi kazandı, Türkiye kazandı, siyaset kazandı. Türkiye'ye karşı oynanan oyunlar bertaraf edildi. Bugün özellikle dünyadan gelen yankılara baktığımızda bunun son derece olumlu sonuçlarını görüyoruz. Milletin verdiği bu karara dönük herkes saygılı bir tutum içerisinde."

- "Eleştirmek başka bir şeydir, tehdit etmek başka bir şeydir" Mahir Ünal, Anadolu Ajansına yönelik eleştirilere de değinerek şunları kaydetti: "Sen Anadolu Ajansına, YSK'ye saldırıyorsun, devletin diğer tüm kurumlarına saldırıyorsun, yargı organlarına saldırıyorsun. 'Hakimler, savcılar iktidardan talimat alıyor.' diyorsun. 'TRT'ye gidip ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım.' diyorsun. Eleştirmek başka bir şeydir, tehdit etmek başka bir şeydir, itibarsızlaştırmak başka bir şeydir, meşruiyetini zedelemek başka bir şeydir. Dolayısıyla biz bu seçimlerde şunu artık net bir şekilde gördük. Millet dedi ki, 'Siz benim kararıma saygı duyacaksınız." Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimlerinin yapıldığına dikkati çeken Ünal, bunun için yapılan çalışmaları anlattı. Ünal, sandık sonuçlarına ilişkin ıslak imzalı tutanaklardan herkes gibi Anadolu Ajansının da aldığını ifade etti. CHP Genel Merkezi'nde, sonuçların açıklandığı akşam yüzde 96 oranında tutanakların uyumlu olduğunun söylendiğini aktaran Ünal, "Niye bu sonuçları itibarsızlaştırıyorsun? Niye kendi ülkenin demokrasisine zarar veriyorsun?" diye sordu.