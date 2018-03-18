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MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 10:22 | Son Güncelleme

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'na katılacak davetliler Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, kurultay salonuna girdi.

MHP'de kurultay günü! Bahçeli tek aday

"Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor. Salon dışında atlı polisler de güvenlik önlemlerine eşlik ediyor.

Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Atatürk ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları asıldı. Balonlarla süslenen salonda, Türk bayraklarının yanı sıra "Yüreğin, vatan olsun", "Vatanımız, var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Milliyetçi Hareket, beka için var elbet", "Vefası olmayanın, bekası olmaz", "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" pankartları asıldı.

Salonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalıyor.

TEK LİSTE İLE GİDİLMESİ PLANLANIYOR

Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Kurultaya, tek listeyle gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem MYK'de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

BAHÇELİ SALONA GİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 12. Olağan Büyük Kurultayı'na geldi.

Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.

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MHP Kurultay Ankara Devlet Bahçeli

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