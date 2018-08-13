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MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 20:20 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bugün itibarıyla partilerinin döviz hesaplarının Türk Lirasına dönüştürülmesi sürecini başlattıklarını, bu sürecin en kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Karakaya, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye sokulmaya çalışıldığını,Türk Lirasına sahip çıkılması gerektiğini" ifade ettiğini hatırlattı.

Bahçeli'nin, bu açıklamanın hemen arkasından, Mali İşler Başkanlığına "partinin döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi" talimatını verdiğini anımsatan Karakaya, MHP kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından başka, bağış ya da "yardım" adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruş dahi girişin mümkün olmadığını bildirdi.

EN KISA SÜREDE

Karakaya, bu konuda Bahçeli'nin kati talimatı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, gelir kaynağımız hazine yardımı ve bunlarla ilgili bir bütçe disiplini içerisinde elde edilen nemalarla sınırlıdır. Zaman zaman ihtiyaca ve şartlara bağlı olarak bu sınırlı kaynaklarımızın içerisinde az da olsa döviz hesaplarına da yer verilebilmektedir. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla, geçtiğimiz Cuma günü akşamı döviz hesaplarımızın Türk lirasına dönüştürülmesi kararını almıştık. İlk mesai günü olan bugün itibariyle döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğimle saygılarımı sunarım."

AA

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MHP MHP'den döviz hamlesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya mevlüt karakaya

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
7 TL oluncami süreç başladı.İyi zamanlama.
Kimlerde dolar varmış çıkıyor ortaya büyük ortağınız ne zaman bozduruyor acaba
neden se herkesin aklina dolar 7.00 yi gorunce Turk lirasina geçmek geldi zamanlama mukemmel simdiye kadar akliniz neredeydi acaba..
hamle başladı başlıyor döviz tırmanıyor yanlışlıkla dövİz almasınlar
Allah sizden razı olsun kardeşlerim dilerim bu huzla yayılır inşallah..
gerçek milli olmak budur işte
Tabi iyi para. Dolar olmuş yedi lira. 1 ay önce 5 lia iken İMKB elindeki doları bozarken siz nerede idiniz? Böyle mi milliyetçi siniz. Milliyetçi adamın kasasında doların işi ne?
3 lira iken al 7 liraya sat. kârlı iş. bende sattım 6.75
cok sacma ve yetersiz bir onlemdir, Turkiye'deki herkeste doviz yokki, bunun nedeni tayyiple onun efendisi dis guclerin cekismesidir! efendileri tayyiple atisinca olan Turkiye'ye oluyor, en kisa surede bu akp hukumetinden kurtulmaliyiz!
Bugüne kadar neden dolar???? Siz TL ye güvenmezseniz halk güvenirmi?
7 liradan herkes çerir mesele 4 lirayken tl ye güvenip dolar almamaktaydı.Çok zekice 4 den al 7 den sat
ekranda görmüş olduğun dolar hesabından bakiyenin tamamını döviz satış olarak girersin ve süreç biter. 30 saniye falan sürüyor.
Bu örnek kampanya, keşke 5-6 gün beklenmeden dolar daha 5 TL olmuşken başlatılsaydı çok daha anlamlı olurdu. Dolar 7 TL.lik çıpaya geldi. Zaten herkes artık bozdurup bozdurup müthiş kazançlarıyla birlikte yüksek faizli TL. hesaplarına yatıracaklar yada sıkıntıda olan emlak piyasasına yönelip, fiyatları iyice değerlerinin altına düşmüş olan gayrimenkulleri ucuzken seri şekilde toplayacaklar. MHP.nin döviz hesaplarının miktarını bilmiyoruz ama herhalde bir haftalık müthiş kar farkını şehit ailelerine filan bağışlarlar artık.
yok arttık sözde milliyetci partı ama hesaplar dolar bir siyasi partının hele hele milliyetciyim diye nutuk atan bir partının doları neden olur çek senetleri işleri iyi gitmiş galiba
Milliyetçi olan partinin döviz hesapları olması ne kadar da manidar
TRT yi satın borcun bayağısını karşılar olmadı İMF ye borç bile verebiliriz denilen paraları piyasaya sürün oda olmadı badem bıyıklıların döviz hesaplarına çökün o da olmadı beyaz kefenlilerin kefenlerini satın o da olmadı bizim ALLAH ımız var deyip tavuk döner milli içeceğimiz ayrana devam..!
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