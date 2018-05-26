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MHP'den İYİ Parti çıkışı: Para kaynakları araştırılsın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:29 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İYİ Partinin para kaynaklarının nereden geldiği belli değil. Bunun açıklanması gerekir. Siyasette paranın kaynağı fevkalade önemlidir." dedi.

MHP'den İYİ Parti çıkışı: Para kaynakları araştırılsın!

Sarıgöl ilçesinde iftar programına katılan Akçay, burada yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin para kaynaklarının araştırılması gerektiğini belirterek, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diye sordu.

"İYİ Parti bu kadar parayı nereden buluyor? Bunun cevabını merak ediyorum." diyen Akçay, şöyle konuştu:

"Harcamaların kaynakları nereden temin ediliyor? Görüldüğü kadarıyla çok lüks para harcıyorlar. Siyasette paranın kaynağı fevkalade önemlidir. Acaba hangi kanallardan bu parayı alıyorlar? Bunun açıklanması gerekir. Siyasette paranın kaynağı fevkalade önemlidir. MHP'nin para kaynakları bellidir. Devlet desteği almakta, diğer partiler de devlet desteği alıyor, gelirleri bellidir. İYİ Partinin para kaynaklarının nereden geldiği belli değil. Bunun açıklanması gerekir. Siyasette para kaynaklarının açıklanması bu işin olmazsa olmaz şartlarındandır."

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Anahtar Kelimeler:
MHP İYİ parti Erkan Akçay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Noldu la... adını bile ağzınıza almıyordunuz... Pabuç pahalı mı gelmeye başladı.. Korkmaya mı başladınız... Yok yaaa o kadar da korkmayın, korkunun ecele faydası yoktur... Siz gidin Tayyip reisinizin bacaklarına sarılmaya devam edin...
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