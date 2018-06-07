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MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine hazırlanan İYİ Parti'nin Google reklamı büyük ses getirmişti. MHP İYİ Parti'yi kendi reklam silahıyla vurdu. Google'da İYİ Parti'yi arayan kullanıcıların karşısına 'Ülkücülük MHP’de olur' başlığını taşıyan Cumhur İttifakı reklamı çıkıyor.

MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

24 Haziran’daki seçimler yaklaşırken İYİ Parti, internette yeni bir seçim kampanyası başlattı. Önceki gün başlatılan kampanya ile arama motoruna ‘AK Parti’, ‘AKP’ ve ‘MHP’ yazan kullanıcılar, İYİ Parti’nin “Artık daha iyisi var. Oy tercihinizi değiştirin. Türkiye’nin geleceğine siz de bir katkıda bulunun” ifadelerininin gibi reklamlarla karşılaştı.

AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERDİ

MHP de İYİ Parti'nin reklamına aynı şekilde cevap verdi. Arama motorunda İYİ Partili isimler aratıldığında MHP’nin ‘Cumhur İttifakı, Millet Aklı’ sitesinin reklamı ve ‘Ülkücülük MHP’de olur. Başbuğ Alparslan Türkeş. Geleceğin Teminatı. Güven ve Huzurun Teminatı. Milli Bekanın Teminatı’ sonucu çıktı.

Öte yandan reklam kampanyasını yürüten İYİ Parti Stratejik İletişim Başkanı Yiğit Karakış projelerini Hürriyet'e şu ifadelerle anlattı:

“Büyük bir medya karartması var ve bu karartmaya karşı biraz daha konvansiyonel yöntemlerin dışına çıkıp, yeni yollar keşfetmek durumundayız. Bu da onlardan biriydi. Burada mizahı kullanmak istedik. Açıkçası önceden beklemediğimiz bir ilgi ile karşılaştık ve kampanya ses getirdi. Bu kadarını beklemiyorduk."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
BAHÇELİ ÜLKÜCÜ DEĞİL ONDAN ÜLKÜCÜ OLMAZ OLSA OLSA TÜRKÜCÜ OLUR
Mehape diye bir parti kaldimi ya.
MHP ne yaparsan yap sonun Aziz Yıldırım gibi olacak.
gerçek ülkücü mhp ye oy vermez sadece çıkar bekleyenler verir mhp yi el birliğiyle bitirdiler
Hesap sormazsam namerdim diyen zurriyetsiz namert af diyor MHP yi bitirdi ülkeyi Bopcu PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan baş fotocu ile beraber komple bitirecek değişim şart olmuştur Allahın izniyle AKŞENER Gelecek kaos kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak
has iksir..dünya kaynıyo ve bu süreçte ülkeyi y.kazığa oturtulmaktan son anda kurtulmuş bu byn mı kurtaracak...ama sana helal olsun kaç para aöıyodan hakediyosun.
çikolata reklamlarına kanmayın ey milletim , tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur. fazla ikramiyeler,beleş paralar,kömürler,yetimin hakkı var bu memlektte siz bu vebale girmeyin ,
iyi ülkücü de MİLLİYETÇİLİĞİ ayaklar altına aldırmaz.bahçeli bey
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