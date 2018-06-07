MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

24 Haziran’daki seçimler yaklaşırken İYİ Parti, internette yeni bir seçim kampanyası başlattı. Önceki gün başlatılan kampanya ile arama motoruna ‘AK Parti’, ‘AKP’ ve ‘MHP’ yazan kullanıcılar, İYİ Parti’nin “Artık daha iyisi var. Oy tercihinizi değiştirin. Türkiye’nin geleceğine siz de bir katkıda bulunun” ifadelerininin gibi reklamlarla karşılaştı.

AYNI ŞEKİLDE CEVAP VERDİ

MHP de İYİ Parti'nin reklamına aynı şekilde cevap verdi. Arama motorunda İYİ Partili isimler aratıldığında MHP’nin ‘Cumhur İttifakı, Millet Aklı’ sitesinin reklamı ve ‘Ülkücülük MHP’de olur. Başbuğ Alparslan Türkeş. Geleceğin Teminatı. Güven ve Huzurun Teminatı. Milli Bekanın Teminatı’ sonucu çıktı.

Öte yandan reklam kampanyasını yürüten İYİ Parti Stratejik İletişim Başkanı Yiğit Karakış projelerini Hürriyet'e şu ifadelerle anlattı:

“Büyük bir medya karartması var ve bu karartmaya karşı biraz daha konvansiyonel yöntemlerin dışına çıkıp, yeni yollar keşfetmek durumundayız. Bu da onlardan biriydi. Burada mizahı kullanmak istedik. Açıkçası önceden beklemediğimiz bir ilgi ile karşılaştık ve kampanya ses getirdi. Bu kadarını beklemiyorduk."

