MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "15 Temmuz gecesi canlarını bu milletin bekası uğruna vermeye razı gelen şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını mahkeme önlerine çıkarmak, kendini bu millete ait hisseden kimsenin rıza göstermeyeceği bir ihtimaldir. Bunu kanuni güvenceye bağlama gayesiyle yazılan metni bir kaos çağrısı olarak nitelendirmek, iyi niyetli bir söylem değildir." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni çıkarılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 121. maddesiyle ilgili bir dedikodu ve propaganda dalgasının yükseltildiğini, bu dalgayla zihni bulananların, bahse konu edilen maddenin iç savaş çıkaracağını söylediğini belirtti.

Bu kafa karışıklığını kendilerince fırsata tahvil edenlerin de bu kararnamedeki ayrıntı üzerinden 15 Temmuz ile hesaplaşmaya kalktığına işaret eden Adan, "Aslında bu maddenin yazılma amacı da tam olarak bu karanlık beyinlerin kirli ayak oyunlarına şans vermemektir. Öte yandan mahkemeler de dahi 15 Temmuz'a iştirak eden kişileri tehdit etme cüretini gösterdikleri görülmektedir. Bu küstahlığın cevapsız bırakılması hem o gece kahramanlık destanı yazmış milletimizin gayretini hem de devletimizin ciddiyetini zedeleyecektir. Böyle bir maddenin kaleme alınması ardındaki bir başka sebep de budur." ifadelerine yer verdi.