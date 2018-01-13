HABER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 33 dakika önce

- "Derdimiz bu toprakların istikbal ve istiklal kavgasıdır. Derdimiz, boynu yularlı, cebi 1 dolarlı FETÖ'cülere karşı mücadele etmektir. Derdimiz, sınırın diğer tarafındaki ecdat yadigarı toprakları da bu yurdun dağlarını da PKK'nın kiralık katillerine teslim etmemektir. Derdimiz, Türk hükümetine karşı hücum eden dış mihraklara karşı, bu ülkenin seçilmiş iradesinin yanında saf tutmaktır" - "MHP'nin yürüttüğü siyaseti, kendi kirli sicil defterlerini kurcalayıp çözmeye çalışan Cumhuriyet Halk Part

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Derdimiz bu toprakların istikbal ve istiklal kavgasıdır. Derdimiz, boynu yularlı, cebi 1 dolarlı FETÖ'cülere karşı mücadele etmektir. Derdimiz, sınırın diğer tarafındaki ecdat yadigarı toprakları da bu yurdun dağlarını da PKK'nın kiralık katillerine teslim etmemektir. Derdimiz, Türk hükümetine karşı hücum eden dış mihraklara karşı, bu ülkenin seçilmiş iradesinin yanında saf tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, çetin imtihanlardan, zorlu yollardan ve keskin dönemeçlerden geçen Türkiye'nin, yükselmek için birbirinin omzuna basan politikacılara değil, omuz omuza saf tutmayı bilen inanmış beraberliklere ihtiyacı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'dan sonra ortak dertlerinin Türkiye'nin bekası olduğunu vurgulayan Adan, "Derdimiz bu toprakların istikbal ve istiklal kavgasıdır. Derdimiz, boynu yularlı, cebi 1 dolarlı FETÖ'cülere karşı mücadele etmektir. Derdimiz, sınırın diğer tarafındaki ecdat yadigarı toprakları da bu yurdun dağlarını da PKK'nın kiralık katillerine teslim etmemektir. Derdimiz, Türk hükümetine karşı hücum eden dış mihraklara karşı, bu ülkenin seçilmiş iradesinin yanında saf tutmaktır." değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin tarihe iz bırakacak ölçüde onurlu bir duruş sergilediğini kaydeden Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tüccarlar gibi birtakım ön şartları masaya sürerek pazarlık yapmadığını, tarih boyunca vatanperverlerin davrandığı gibi hareket ettiğini belirtti.

Adan, bazı politikacıların MHP'nin hamlesini algılayamadığını kaydederek, "MHP'nin yürüttüğü siyaseti, kendi kirli sicil defterlerini kurcalayıp çözmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partililer, ıska atışlarını devam ettirmektedir. Bizim attığımız her adımda ilham aldığımız temel kaynak, Türk tarihi ve medeniyetinin altın sayfalarıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin birlik ve beraberlik için el uzatmasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır." özdeyişinin izdüşümü olduğunu ifade eden Adan, CHP'lilerin Atatürk'ün şuur ve şiarından hayli uzakta olduklarını savundu.

Hiçbir CHP milletvekilinin, Suriye'nin kuzeyinde olup bitenlere dair milli ve yerli bir bakış geliştiremediğini belirten Adan, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü CHP artık Gazi Mustafa Kemal'in CHP'si değildir. CHP, Dumlupınar meydanlarındaki imanı, seçim meydanlarındaki yalancı pehlivan naralarına değişmiştir. CHP, her fikirden vatanseverin İstiklal Harbi için buluştuğu Birinci Meclisin ruhunu, HDP'liler ve FETÖ'cülerle birlikte yol aldıkları adalet yürüyüşlerinin ruhuna değişmiştir. CHP, dün 'Manda ve himaye kabul edilemez' diye haykıran milletin yanında değil, okyanus ötesinde kurulan düzmece oyunların sonuçlarında çözüm aramaya başlamıştır. CHP'nin tıyneti Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının karakterinden koparak uzaklaşmıştır. Artık mevcut CHP modeli, 1977'de hükümet kurmak için bakanlık pazarlayarak vekil devşiren ve sinsi oyunlarla iktidar deviren Güneş Motel'in CHP'sidir."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Diğer Haberler
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.