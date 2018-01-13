MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Derdimiz bu toprakların istikbal ve istiklal kavgasıdır. Derdimiz, boynu yularlı, cebi 1 dolarlı FETÖ'cülere karşı mücadele etmektir. Derdimiz, sınırın diğer tarafındaki ecdat yadigarı toprakları da bu yurdun dağlarını da PKK'nın kiralık katillerine teslim etmemektir. Derdimiz, Türk hükümetine karşı hücum eden dış mihraklara karşı, bu ülkenin seçilmiş iradesinin yanında saf tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, çetin imtihanlardan, zorlu yollardan ve keskin dönemeçlerden geçen Türkiye'nin, yükselmek için birbirinin omzuna basan politikacılara değil, omuz omuza saf tutmayı bilen inanmış beraberliklere ihtiyacı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'dan sonra ortak dertlerinin Türkiye'nin bekası olduğunu vurgulayan Adan, "Derdimiz bu toprakların istikbal ve istiklal kavgasıdır. Derdimiz, boynu yularlı, cebi 1 dolarlı FETÖ'cülere karşı mücadele etmektir. Derdimiz, sınırın diğer tarafındaki ecdat yadigarı toprakları da bu yurdun dağlarını da PKK'nın kiralık katillerine teslim etmemektir. Derdimiz, Türk hükümetine karşı hücum eden dış mihraklara karşı, bu ülkenin seçilmiş iradesinin yanında saf tutmaktır." değerlendirmesini yaptı.