MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan esnaf ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve beraberindekiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Kamil Aydın, beraberindeki MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Erzurum milletvekili adayları Şimşek Akpınar, Ahmet Gökhan Yazıcı, Adem Yurdigül, Serhat Kılıç ve İzzettin Genç ile kentte esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Aydın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın tüm ülkeye huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgi ve hoşgörü iklimi içerisinde beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumda sevgi saygı kardeşlik, dostluk ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, sevinç ve neşe günleridir. Şu an terörle etkin şekilde mücadele eden aslan parçalarının muzaffer olmalarını Allah'tan diliyorum."
Milletvekili adayı Şimşek Akpınar da ramazan ayının bereketiyle birlik ve beraberliğin öneminin daha fazla hissedildiğini aktararak, "MHP olarak dolu dolu bir ramazan ayı geçirdik. Ülkemizin sigortası olan MHP'nin neferi olmakla bir kez daha gurur duyduk. Halkımızın bize olan teveccühü bizleri bir hayli mutlu etti. İnşallah 24 Haziran’da ikinci bayramı da kutlayacağız." dedi
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