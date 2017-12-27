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MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in annesinin vefatı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 15 dakika önce

- Demirel'in annesi Torunoğlu'nun cenazesi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katıldığı törenle memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

ESKİŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in 80 yaşında vefat eden annesi Şeküre Torunoğlu'nun cenazesi Eskişehir'de defnedildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören Torunoğlu'nun cenazesi, Reşadiye Camisi'nde kılınan öğle namazını müteakiben Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, Torunoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, MHP Genel Başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Emin Haluk Ayhan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(AA)

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