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MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

"Cumhur İttifakı’nın seçimlerden başarıyla çıkacağına yürekten inanıyorum. Biz güçlüyüz, kararlıyız ve emin adımlarla ilerliyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıkacağına yürekten inandığını belirterek, "Biz güçlüyüz, kararlıyız ve emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Söke ilçe teşkilatını ziyaret eden Depboylu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlarla birebir görüşmelerinde partilerine büyük bir teveccühün olduğunu gördüklerini dile getiren Depboylu, Aydın'da sandıktan birinci parti olarak çıkacaklarını belirtti.

Sahada vatandaşlardan aldıkları tepkilerin çok güzel olduğuna dikkati çeken Depboylu, "15 Temmuz’dan bu yana süreci o kadar güzel değerlendirmişler ki bu süreçte önceden genel başkanımıza yapılan haksızlıklarla birlikte büyük hataların olduğunu fark etmişler. Bunu da çok güzel değerlendiriyorlar. Cumhur İttifakı’nın seçimlerden başarıyla çıkacağına, layık olduğu oylar ile temsil gücüne kavuşacağına ve aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğine yürekten inanıyorum. Biz güçlüyüz, kararlıyız ve emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Depboylu'ya MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Emre Özbey, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de eşlik etti.

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