MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:

MERSİN (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "MHP var olduğu sürece hiç kimsenin bu ülkenin, bu milletin bugününe ve yarınına operasyon yapamayacağına emin olabilirsiniz." dedi.

Durmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın düzenlenecek olan toplu açılış ve temel atma töreni öncesi Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Mersin'i 1923 Projeyle Geleceğe Taşıyoruz" isimli temel atma ve açılış törenindeki sayının anlamlı olduğunu söyledi.

Buradaki 1923'ün cumhuriyetin ilanını sembolize ettiğini vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"1923, Milliyetçi Hareket Partisi ile yan yana geldiğinde elbette çok daha anlamlıdır. MHP var olduğu sürece hiç kimsenin bu ülkenin, bu milletin bugününe ve yarınına operasyon yapamayacağına emin olabilirsiniz. Bunu şunun için söylüyorum. Hafızalarımızda çok taze olan bir 15 Temmuz hadisesi yaşadık. Yani 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Kuzey Afrika'daki kabile devletlerinde bile olmaması lazım gelen bir hadiseyi, bir kalkışmayı birlikte yaşadık. Çok şükür, Allah'a milletimizin feraseti, sağduyusu ve Sayın Genel Başkanımızın büyük liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da duruşlarıyla bu hadise bertaraf edildi."

Toplantıya, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.