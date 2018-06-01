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MHP Genel Başkan Yardımcısı kaza geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun da içinde olduğu makam aracı kaza yaptı. Aydın Efeler'de kırmızı ışıkta duran makam aracına bir otobüs firmasına ait servis aracı çarptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı kaza geçirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın milletvekili Deniz Depboylu’nun makam aracı kaza geçirdi. Depboylu kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile MHP Aydın il Başkanı Burak Pehlivan’ın içinde bulunduğu MHP Genel merkezine ait makam aracı Efeler şehir merkezinde İmam Hatip Lisesi’nin önündeki kavşakta kırmızı ışıkta durdu.

HASAR OLUŞTU

Bu sırada arkadan gelen ve bir otobüs firmasına ait servis otosunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu’nun da içinde bulunduğu makam aracı ile kırmızı ışıkta duran iki araca daha çarptı.

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Kazayı Depboylu ve İl Başkanı Pehlivan yara almadan atlattı. 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, Depboylu ve beraberindekiler başka bir araca binerek seçim çalışmalarına devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
deniz depboylu MHP Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir şey olmaz ayakkabı kutularındaki paralardan yada rezadan alınan milyon dolarlardan saray onlara yeni makam atacı alir bastonlugu karşılığı olarak
Hangi MHPden bahsediyorsunuz böyle bir partimi var MHP infilak etmedimi
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