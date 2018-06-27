MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevinden alındı

MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.
ANKARA (DHA)
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