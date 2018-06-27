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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

   

MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

ANKARA (DHA)

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