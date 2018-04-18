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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

"Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık" - "(Seçim kararı) Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur" - "24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır" - "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenabı Allah'tandır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabındaki paylaşımında, demokrasilerde seçim tazelenmenin, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesi olduğunu belirtti.

Millet iradesinin umut, huzur, ufuk, uğur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresi olduğunu ifade eden Bahçeli, demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve tavizin mümkün olmadığını aktardı.

Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misillemenin kaçınılmaz zaruret olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz. Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur, olması gereken budur, Türkiye’nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

Türkiye'nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur."

Sandıktan korkmanın, seçimden kaygılanmanın, demokrasinin erdemlerinden çekinmenin sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşım olduğuna dikkati çeken Bahçeli, Türkiye'nin çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvurunun meşru, makul, muvafık bir davranış olduğunu kaydetti.

- "Cumhurbaşkanımıza olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran 2018 Pazar Günü, cumhurun dirilişine, Cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır. Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

Tekraren diyorum ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenabı Allah'tandır. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur. Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır."

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