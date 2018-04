MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabındaki paylaşımında, demokrasilerde seçim tazelenmenin, yenilenme, yeni heves ve heyecanlarla geleceğin özlem ve hedeflerine kilitlenme vesilesi olduğunu belirtti.

Millet iradesinin umut, huzur, ufuk, uğur, uçurumları kapatacak çare ve çözüm vetiresi olduğunu ifade eden Bahçeli, demokrasi varsa sorunlara teslim, sorun çıkaranlara tahammül, sorunlu emellere talim ve tavizin mümkün olmadığını aktardı.

Her karanlığa bir hilal, her karamsarlığa bir hakikat, her kavgaya bir haysiyet aydınlığıyla mukabele ve misillemenin kaçınılmaz zaruret olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz. Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.