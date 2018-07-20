MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: BEDELLİ OLACAKSA 28 GÜNE NE GEREK VARDIR? (2)

"TÜRK'SÜZ KIBRIS KALPSİZ BEDEN GİBİDİR" ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerlik konusunun yanı sıra Kıbrıs ve İsrail parlamentosunda kabul edilen 'Yahudi Ulus Devleti Yasası'na değindi. Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu: "Kıbrıs bir adadan daha ötesidir, Türk vatanıdır. Kıbrıs bir coğrafyadan daha fazlasıdır, milli davadır. Kıbrıs; çözüm oldu olmadı, anlaşma sağlandı sağlanmadı karmaşasına havale edilemeyecek büyük bir değerdir, nitekim tarih ve hatıralarımızın kalp atışıdır. Hülasa Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye yeltenenler âdeme mahkûm olacaklar, hayat boyu mahcubiyet yaşayacaklardır. Milli karakter milli kadere yön çizer, milli tarih milli istikbale yol verir. İstiklal onuru bu yönden, bu yoldan yükselir. Eğer bu onurdan mahrum düşersek ne tutunacak bir dalımız, ne de sığınacak bir limanımız kalır. Kıbrıs, Akdeniz’deki milli mukavemetimiz, şehit emanetimizdir." "Kıbrıs’ta yıllarca kalıcı ve adil barış ortamı arandı. Seri ve sürekli görüşme turları atıldı.Uluslararası düzeyde müzakere kapıları aralandı, sorun tespiti yapılıp çözüm ümitleri aşılandı. Ne var ki bir arpa boyu mesafe alınamadı. Kaldı ki art niyetli adımlarla alınması da zordu. Gömleğin ilk düğmesi hep yanlış iliklendi. Müspet ve yapıcı diyaloglar yerine, maksatlı ve marazi diplomasi öne çıktı. Devasa bir milletten taviz istendi, hatta tarihi haklarından vazgeçmesi beklendi. Çözüm dayatmaları devamlı önyargıya hapsedildi, ödün verme üzerine bina edildi.

"Kıbrıs’ın ruhuna nüfuz eden,duruşuna hâkim olan,damarlarına kadar işleyen Türk varlığından rahatsız olan karanlık çevreler engel üstüne engel çıkardılar.Vicdanlarına diktikleri bariyerlerle,zihniyetlerine düşürdükleri lekelerle çözümsüzlüğün failleri,çarpıklığın fanileri oldular. Aslında dedikleri şuydu, çözümden anladıkları da şu şekildeydi: Kıbrıs’ı terk edin, milli ve tarihi haklarınızı çiğneyin, Türklüğün Akdeniz’de boğulmasına sessiz ve seyirci kalın! Bu Rum komplosuydu. Bu Enosis kumpasıydı. Tutar mı, asla! Olur mu, kesinlikle hayır…Türk’süz Kıbrıs kalpsiz beden gibidir. Türk’süz Akdeniz feci kuraklıktan sonra kuruyan göl veya nehre benzer. Anlayacağınız, abes olduğu kadar akıl dışılıktır, tarih dışılıktır, tek kelimeyle hezeyan ve hüsran derinliğidir. Kıbrıs’ın Türklüğünü herkes inkar etse tarih etmez, herkes ihmal etse maşeri vicdan etmez, dahası affetmez. Türk milleti namertliği hazmetmez. İki kesimli; adaletin ve eşitliğin paydasında buluşmuş iki toplumlu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşılırsa ne ala, aksi halde kendi göbek bağımızı kesecek gücümüz, kendi ayaklarımız üzerinde duracak takat ve özgüvenimiz hamd olsun vardır, yeri geldiğinde bu gösterilecektir."