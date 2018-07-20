HABER

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: BEDELLİ OLACAKSA 28 GÜNE NE GEREK VARDIR?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak "Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir.

ANKARA (DHA) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak "Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bedelli askerlik konusuna değindi.
Bahçeli şu açıklamada bulundu:

“Süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz. Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş, dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur. Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur. Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir."

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?
Kadıköy'de eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltıKadıköy'de eyleme polis müdahalesi: 14 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.