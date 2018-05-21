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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM’de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran a

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM’de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır."


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