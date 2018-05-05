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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir."


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