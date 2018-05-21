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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir ancak nafile."


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