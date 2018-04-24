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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Diyorum ki, Türkiye İP’e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye’nin gülmesi, Gül’le değil, Cumhur İttifakı’nın ahlakıyla, milli ve manevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:07 | Son Güncelleme

IHAAW220035-GEN/24-04-2018 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Diyorum ki, Türkiye İP’e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. 24.04.2018 22:00:35 TSI NNNN

IHAAW220035-GEN/24-04-2018

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Diyorum ki, Türkiye İP’e çekilemez, paslanmış altı okla vurulamaz, FETÖ-PKK-PYD-YPG ve diğer Türk düşmanlarının eline düşemez, esaretine giremez. Türkiye’nin gülmesi, Gül’le değil, Cumhur İttifakı’nın ahlakıyla, milli ve manevi duruşuyla temellenecek, inşallah temin edilecektir."

24.04.2018 22:00:35 TSI
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