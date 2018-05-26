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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gün olup bugünün tarihi yazıldığında inanıyorum ki MHP'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır. Kaldı ki yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihanete karşı güvenlik duvarıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gün olup bugünün tarihi yazıldığında inanıyorum ki MHP'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır. Kaldı ki yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihanete karşı güvenlik duvarıdır."


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