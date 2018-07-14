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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz. Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için,

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz. Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur."


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