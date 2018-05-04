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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı) MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı) MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur."


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