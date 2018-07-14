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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir."


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