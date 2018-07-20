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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye yeltenenler ademe mahkum olacaklar, hayat boyu mahcubiyet yaşayacaklardır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye yeltenenler ademe mahkum olacaklar, hayat boyu mahcubiyet yaşayacaklardır."


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