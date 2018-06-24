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MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: - "24 Haziran 2018, milletimiz açısından önemli bir gündür. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir." dedi.

Bahçeli, Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Devletimize, milletimize ve Cumhuriyetimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 24 Haziran 2018, milletimiz açısından önemli bir gündür. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun, Suruç'taki iddialara yönelik sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Henüz bir bilgi sahibi değilim. Ancak Sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezden takip edeceğini belirterek, "Bizim zaten başka yerimiz yok." dedi.

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Anıttepe Ortaokulu Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı

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