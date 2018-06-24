MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin, "24 Haziran 2018 milletimiz açısından önemli bir gündür. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir." dedi.
Bahçeli, Anıttepe Ortaokulundaki 1297 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Devletimize, milletimize ve Cumhuriyetimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 24 Haziran 2018, milletimiz açısından önemli bir gündür. İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir. Bütün siyasi partilere ve adaylarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Bir basın mensubunun, Suruç'taki iddialara yönelik sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:
"Henüz bir bilgi sahibi değilim. Ancak Sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezden takip edeceğini belirterek, "Bizim zaten başka yerimiz yok." dedi.
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!