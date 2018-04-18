Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır
Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması
Seçim kapışması erken başladı! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum