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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili danışıklı dövüş ithamında bulunanlar, cumhur itttifakının başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan şuu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili danışıklı dövüş ithamında bulunanlar, cumhur itttifakının başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan şuursuzlardır."

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